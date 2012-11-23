Para aumentar a segurança no trânsito, Prefeitura inicia implantação de dois novos semáforos

A Prefeitura de Paranavaí iniciou a implantação de dois novos semáforos em pontos estratégicos da cidade. Os equipamentos estão sendo instalados no cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com a Avenida Tancredo Neves e na Rua Marechal Cândido Rondon com a Rua Antônio Felipe, no Centro, para melhorar a segurança no trânsito.

De acordo com o diretor de Trânsito, Carlos Fujimori, a escolha dos locais levou em conta o volume de veículos e os problemas registrados nos cruzamentos. “No caso da Rio Grande do Sul com a Tancredo Neves, é um ponto com grande fluxo de veículos, principalmente no horário de almoço, que vem gerando congestionamentos, além de conflitos entre os motoristas que precisam atravessar ou acessar a via”, esclareceu.

Já no cruzamento da Rua Marechal Cândido Rondon com a Rua Antônio Felipe, próximo à Praça da Xícara, além do movimento intenso, também há histórico de acidentes. “É um local com fluxo consideravelmente alto e com muitos acidentes, principalmente porque muitos motoristas não respeitam a sinalização de parada. Em horários de pico, também há congestionamento, especialmente na Antônio Felipe, que precisa dar preferência à Marechal Cândido Rondon”, explicou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí