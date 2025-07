Paraná em Ação tem início em Paranavaí com diversos serviços gratuitos para a população

Teve início nesta quinta-feira (3/7), em Paranavaí, a programação do Paraná em Ação, evento que reúne uma série de serviços gratuitos voltados à população da cidade e de toda a região Noroeste. A iniciativa, que acontece em parceria com o programa Justiça no Bairro, está sendo realizada na Unipar, localizada na Avenida Humberto Bruning, 360, no Jardim Santos Dumont. Os atendimentos seguem até sábado (5), das 9h às 17h.

Nesta sexta-feira (4), além dos diversos serviços já em andamento, será realizado o aguardado casamento comunitário, um dos momentos mais simbólicos do evento. Já no sábado (5), o público poderá aproveitar o último dia de atividades.

A Prefeitura de Paranavaí participa ativamente da ação com uma ampla oferta de serviços. Estão presentes as Secretarias de Esporte e Lazer, Fundação Cultural, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Entre os serviços oferecidos estão atendimentos em saúde bucal, enfermagem, recreação infantil, farmácia popular, vacina contra a gripe (no sábado) e a apresentação dos serviços digitais.

A Patrulha Escolar e o Projeto Maria da Penha também marcam presença, reforçando o compromisso com a proteção e a segurança. Outro destaque é o atendimento da Cohapar, com orientações sobre o programa Minha Casa Minha Vida.

“O Paraná em Ação é um exemplo de como podemos aproximar o poder público da população de forma efetiva. Quando unimos os serviços do Estado com os do município em um único espaço, facilitamos a vida das pessoas. É uma forma prática e eficiente”, destacou o prefeito Mauricio Gehlen.

Entre os principais serviços disponíveis ao público estão a emissão e regularização de documentos, vacinação, cadastro habitacional, orientação jurídica, testes voluntários de paternidade e maternidade, consultas a vagas de emprego, serviços da Sanepar, Copel e Detran-PR, além de suporte em processos como divórcio consensual e atendimentos na área de assistência social.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí