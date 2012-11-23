Paranavaí aprova programa que une inovação, universidade e soluções para os desafios urbanos

A Prefeitura de Paranavaí deu um passo importante para aproximar universidades, estudantes e profissionais da construção de soluções para os desafios urbanos do município. Foi aprovado o Projeto de Lei que institui o Programa Municipal de Desafios Urbanos e Inovação e cria o Prêmio Municipal de Trabalhos Acadêmicos em Arquitetura e Urbanismo. A ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), irá premiar as melhores propostas apresentadas no programa com valores de até R$ 15 mil. O lançamento oficial está previsto para o início de 2027.

O novo programa irá estimular a participação de profissionais, estudantes, universidades e demais instituições de ensino que tenham propostas inovadoras para questões relacionadas ao planejamento e ao desenvolvimento urbano de Paranavaí. A intenção é aproximar o conhecimento técnico e acadêmico das necessidades do município, incentivando a criação de projetos que possam contribuir de forma prática para a melhoria da qualidade de vida da população.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Guilherme Ruiz, a iniciativa incentivará novas ideias e aproximará o conhecimento produzido nas universidades das necessidades reais da cidade. “Queremos criar um espaço para que estudantes e profissionais possam apresentar soluções que contribuam para o desenvolvimento de Paranavaí. A aproximação entre o conhecimento técnico, a academia e o poder público pode gerar propostas importantes para os desafios que o município enfrenta”, afirmou o secretário.

A partir do lançamento, serão apresentados os desafios que poderão ser trabalhados pelos participantes, além das diretrizes e do cronograma de participação. As propostas inscritas serão analisadas por uma comissão especializada, que deverá considerar critérios como relevância para as políticas públicas, viabilidade técnica, grau de inovação, impacto social e sustentabilidade ambiental.

O projeto também estabelece o Prêmio Municipal de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), destinado a pesquisas acadêmicas que apresentem contribuições para o desenvolvimento de Paranavaí, com premiações que podem chegar até R$ 8 mil. A avaliação dos Trabalhos de Conclusão de Curso e a análise final dos projetos do programa serão realizadas em um evento de encerramento previsto para o final de 2027. O encontro irá reunir as apresentações dos trabalhos, a análise da comissão julgadora e a divulgação dos resultados.

Outro destaque da iniciativa é a criação do Banco Municipal de Projetos e Estudos Urbanos. Os trabalhos premiados e aqueles que receberem destaque poderão integrar o banco, tornando-se referências para subsidiar o planejamento urbano, a elaboração de projetos e a busca por recursos para o município. A utilização das propostas deverá preservar e reconhecer devidamente a autoria dos trabalhos.

Após a sanção da lei e a regulamentação do programa, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano divulgará as regras de participação, os critérios, o cronograma e demais orientações para estudantes, profissionais, universidades e instituições interessadas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí