Paranavaí recebe encontro regional de turismo e garante mais de R$ 3 milhões para obras no balneário Cristo Rei

A Secretaria de Estado do Turismo do Paraná promoveu, nesta sexta-feira (8/8), em Paranavaí, o Encontro de Implementação do Território do Turismo – Águas do Arenito Caiuá (AARCA), uma iniciativa estratégica para o fortalecimento do turismo na região Noroeste.

O evento reuniu empreendedores do setor turístico, gestores públicos e representantes de entidades, contando com a presença do secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos. Representando o município de Paranavaí, participaram o prefeito Mauricio Gehlen e o vice-prefeito Pedro Baraldi, ao lado de lideranças de Amaporã, Nova Aliança do Ivaí, Paraíso do Norte, Paranapanema, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, Tamboara e Terra Rica.



Balneário Cristo Rei





Durante o encontro, o Governo do Paraná anunciou a liberação de mais de R$ 28 milhões para obras de infraestrutura turística em toda a região. Para Paranavaí, foram destinados R$ 3.129.545,45 para a construção da rampa náutica e flutuante do Balneário Cristo Rei, no Rio Paranapanema.

“Nós viemos aqui entender as necessidades da região Noroeste, e vocês apresentaram todas as demandas nesta reunião, inclusive o bispo diocesano também apresentou. Portanto, vamos liberar neste momento os recursos necessários que vão fazer com que essa região se desenvolva cada vez mais. Precisamos investir em infraestrutura e dar qualidade de vida para as pessoas. É isso que o governador do Paraná, Ratinho Junior, está fazendo”, destacou o secretário Leonaldo Paranhos.

O prefeito Mauricio Gehlen agradeceu o repasse e destacou a importância da iniciativa. “Estamos tendo grande oportunidade de mostrar nossas riquezas naturais por meio do turismo regional. Já realizamos algumas vezes a Feira Internacional da Mandioca, atraindo investidores do mundo inteiro. Que o Estado continue investindo nessa pauta para que o desenvolvimento aconteça de fato em todos os municípios da região Noroeste. Que tenhamos a infraestrutura necessária para explorarmos da forma correta a barranca do Rio Paranapanema, na divisa com o Estado de São Paulo”, afirmou.

O bispo diocesano Dom Mário Spaki abençoou a abertura da reunião e reforçou a importância do turismo religioso. “Precisamos desenvolver mais o turismo religioso na região Noroeste. Os fiéis gostam de caminhar, também existe a opção da bicicleta, enfim. O povo religioso gosta desses eventos e precisamos desse apoio”, comentou.

O deputado estadual Adriano José e o superintendente regional do Paraná e ex-prefeito de Paranavaí, Rogério Lorenzetti, também participaram do encontro.

“Hoje o Estado é o mais sustentável do Brasil, é o supermercado do mundo. E investir no turismo é investir nas famílias, na geração de empregos, no comércio”, afirmou o deputado.

“A região Noroeste é privilegiada, tem várias belezas naturais, entre elas as praias de água doce como os rios Paraná, Paranapanema, Ivaí, entre outros. Por isso, devemos intensificar nossas ações para melhorarmos a infraestrutura da região”, concluiu Lorenzetti.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí