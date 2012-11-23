Paranavaí recebe mais de R$ 3,2 milhões em máquinas e caminhões para fortalecer a agricultura

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou nesta segunda-feira (8/9) a solenidade de entrega de máquinas e caminhões adquiridos por meio de convênio com o Governo Federal, articulado pelo deputado federal Tião Medeiros. O investimento total foi de R$ 3.277.788,70, sendo R$ 2.901.773,55 repassados pela União e R$ 376.016,15 de contrapartida do município.

Foram entregues dois caminhões basculantes truck 6x4 traçados (R$ 1.336.000,00), uma escavadeira hidráulica (R$ 892.406,70), um rolo compactador (R$ 455.382,00) e uma pá carregadeira (R$ 626.534,51). Os equipamentos vão reforçar a infraestrutura rural e beneficiar moradores das vilas rurais, com mais eficiência nas ações de manutenção e desenvolvimento da agricultura.

“Esses maquinários vão nos ajudar na manutenção das estradas rurais, garantindo que a produção agrícola chegue com mais facilidade ao mercado e que as crianças possam ir e voltar da escola com segurança. Esse investimento representa mais qualidade de vida e desenvolvimento para toda a comunidade rural de Paranavaí”, enfatizou o prefeito Mauricio Gehlen.

Também participaram da solenidade o vice-prefeito Pedro Baraldi, o deputado federal Tião Medeiros, os vereadores Mauricio Miranda e professora Ivany Azevedo, os secretários Tarcísio Barbosa (Agricultura) e Renato Dultra (Infraestrutura), além dos representantes dos deputados estaduais Adriano José, por meio do assessor Lucas Barone, e Leonidas Favero, representado por Nivaldo Mazzin.

O deputado Tião Medeiros ressaltou o impacto dos equipamentos na vida da população rural. “Eu acompanho o trabalho da Secretaria de Agricultura na recuperação das estradas rurais e no cascalhamento. Os proprietários sabem reconhecer quando as estradas estão sendo bem cuidadas. É uma preocupação a menos para quem mora ali. Tudo isso muda a vida das pessoas. Mas, para isso acontecer, é preciso ter ferramentas, maquinário. Fico feliz em saber que os equipamentos adquiridos são de primeira linha”, declarou.

O secretário municipal de Agricultura, Tarcísio Barbosa, reforçou a relevância da agricultura para o município. “Sempre digo que o campo vive sem a cidade, mas a cidade não vive sem o campo. Por isso, a Prefeitura tem intensificado as ações de recuperação e manutenção das estradas rurais. Esses equipamentos ajudarão ainda mais Paranavaí a fortalecer sua agricultura”, disse.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí