Paranavaí terá novo padrão de calçadas para garantir mais acessibilidade, segurança e mobilidade

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), está regulamentando um novo padrão de calçadas, que será oficializado nos próximos dias por decreto municipal.

A regulamentação vai padronizar e alinhar as calçadas em toda a cidade, garantindo segurança, acessibilidade e melhor mobilidade para pedestres, em especial idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

PISO TÁTIL COM ALINHAMENTO OBRIGATÓRIO – Um dos principais pontos do novo regulamento é a exigência de alinhamento do piso tátil nas áreas de maior movimento, como os eixos comerciais do centro e dos bairros. Atualmente, muitos pisos existentes não têm continuidade, o que compromete a acessibilidade. A nova padronização vai corrigir esse problema e estabelecer regras claras para reformas e novas construções.



Novo Padrão de calçadas



MAIS SEGURANÇA, ESTÉTICA E SUSTENTABILIDADE – Além da segurança, o novo padrão prevê uniformidade estética das calçadas com uso de materiais regulamentados, faixas livres de pedestres com largura mínima definida, áreas verdes para árvores e lixeiras, além de garantir a permeabilidade do solo, permitindo a infiltração da água da chuva e reduzindo problemas em áreas críticas de alagamento.

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO – O prefeito Mauricio Gehlen já anunciou que estão em estudo projetos para a revitalização completa das calçadas do centro da cidade, em parceria com comerciantes locais. A ação promete transformar o espaço em uma área mais moderna, acessível e acolhedora para todos.

“Esse processo representa o início de um momento histórico para Paranavaí, reforçando o compromisso da atual gestão em promover acessibilidade, segurança e qualidade de vida para toda a população. A Prefeitura conta com a colaboração dos comerciantes e moradores para que cuidem das suas calçadas e ajudem a construir uma cidade cada vez melhor para se viver”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Guilherme Ruiz.

CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO – Nos próximos dias, a Prefeitura dará início a uma campanha orientativa voltada a comerciantes e moradores, com foco na recuperação de buracos e na adequação das calçadas. A intenção é garantir a circulação segura de pedestres, reduzir riscos de acidentes e valorizar os espaços públicos.

Modelo de calçada, acima de 2,60m (novo padrão oficial para novos loteamentos):



Novo Padrão de calçadas



Entre 2,20m e 2,60m:



Novo Padrão de calçadas



2,20m ou menos:



Novo Padrão de calçadas



Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí