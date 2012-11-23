Paranavaí terá quase mil castrações por meio do CastraPet e do Castra+Paraná

Paranavaí receberá mais uma etapa dos programas estaduais de castração de cães e gatos. Ao todo, serão 964 procedimentos ao longo do mês de maio, somando as ações do CastraPet e do Castra+Paraná.

A gerente do Departamento de Zoonoses e Bem-Estar Animal de Paranavaí, Merciliana Souza, orientou que os tutores compareçam nos horários agendados. “Nós estamos entrando em contato com as pessoas que se cadastraram especificamente pelo aplicativo GeoCidadão para que venham até a Vigilância em Saúde para marcar o dia e o horário”, explicou.

Segundo ela, as orientações são:

- Animais de grande porte devem estar obrigatoriamente com focinheira.

- Os tutores precisam garantir que os pets estejam contidos, seja em caixas de transporte ou alternativas como cestos de roupas, para garantir a segurança.

- Os tutores não poderão deixar o Centro de Eventos durante o procedimento.

CASTRAPET – Nos dias 2 e 3 de maio, a partir das 8h, serão realizadas 364 castrações já agendadas, sendo 200 no sábado e 164 no domingo, com atendimentos organizados por horários e por espécie. Para participar, basta se cadastrar pelo aplicativo GeoCidadão.

CASTRA+PARANÁ – O município também receberá o programa, que realizará 600 castrações nos dias 5, 6 e 7 de maio. Os atendimentos começarão a partir das 8h.

Para participar, o pet precisa ter o SinPatinhas (RG Animal). Com o RG em mãos, o tutor deve acessar https://www.castramaisparana.com.br/, fazer login e realizar o cadastro do animal.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí