Parlamentar pede informações sobre instalação de semáforo em cruzamento do Jardim Simone

Na sessão ordinária desta semana, a vereadora professora Ivany Azevedo apresentou o Requerimento n.º 123/2026, por meio do qual solicita à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito informações sobre a previsão de instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Amador Aguiar com a Rua Dr. José de Mattos Filho, no Jardim Simone.

De acordo com a parlamentar, o cruzamento registra intenso fluxo de veículos e pedestres, especialmente nos horários de maior movimento. Conforme relatos de comerciantes e moradores, acidentes têm ocorrido com frequência no local, evidenciando a necessidade de reforçar a segurança viária.

"Muitas pessoas ficam ali de manhã e, principalmente, no horário de pico da tarde, esperando o movimento dos carros passar. Alunos também vão para a Polo e para as escolas e ficam muito tempo aguardando. Esse semáforo já foi prometido para a população há um bom tempo", afirmou a vereadora.

No requerimento, Ivany questiona se existe previsão para a implantação do equipamento de sinalização. Caso não haja, solicita que o Executivo informe os motivos que impedem a execução da medida.

"Entramos com esse requerimento porque queremos uma posição, uma solução de quando será implantado esse semáforo. Esperamos que venha uma resposta positiva, porque a população dali sempre nos questiona. A Avenida Amador Aguiar é uma via de grande fluxo de automóveis e de pessoas, e nós queremos uma solução para aquele espaço", destacou a parlamentar.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí