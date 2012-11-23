Passarela na BR-376, em Paranavaí, recebe manutenção preventiva nesta terça (4) e quarta-feira (5)

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A EPR Paraná informa que realiza manutenção preventiva da passarela localizada na região do km 110 da BR-376, em Paranavaí, a partir do meio-dia desta terça-feira (4). A atividade deve seguir até o fim da tarde de quarta-feira (5). Para segurança dos pedestres e dos trabalhadores, haverá o bloqueio total da estrutura durante os serviços.
Durante o período dos trabalhos, a concessionária orienta aos usuários que utilizem as seguintes travessias:
Passagem inferior: localizada no Km 109.
Passarela: localizada no Km 112.
A área contará com sinalização reforçada. A concessionária reforça para que os usuários planejem os trajetos com antecedência e só realizem a travessia em locais seguros.
Em caso de dúvidas ou necessidade de apoio, os usuários podem acionar a EPR Paraná pelo telefone 0800 369 0376.
Fonte: Assessoria de Imprensa EPR Paraná