Passarela na BR-376, em Paranavaí, recebe manutenção preventiva nesta terça (4) e quarta-feira (5)

A EPR Paraná informa que realiza manutenção preventiva da passarela localizada na região do km 110 da BR-376, em Paranavaí, a partir do meio-dia desta terça-feira (4). A atividade deve seguir até o fim da tarde de quarta-feira (5). Para segurança dos pedestres e dos trabalhadores, haverá o bloqueio total da estrutura durante os serviços.

Durante o período dos trabalhos, a concessionária orienta aos usuários que utilizem as seguintes travessias:

Passagem inferior: localizada no Km 109.

Passarela: localizada no Km 112.

A área contará com sinalização reforçada. A concessionária reforça para que os usuários planejem os trajetos com antecedência e só realizem a travessia em locais seguros.

Em caso de dúvidas ou necessidade de apoio, os usuários podem acionar a EPR Paraná pelo telefone 0800 369 0376.

Fonte: Assessoria de Imprensa EPR Paraná