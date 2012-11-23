Pela primeira vez, Paranavaí recebe Nota A no ranking nacional da Secretaria do Tesouro

O Município de Paranavaí conquistou, pela primeira vez, a Nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal do Siconf 2026, referente aos dados do exercício de 2025. O reconhecimento é concedido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) aos estados e municípios que apresentam elevado padrão de qualidade, consistência e transparência nas informações contábeis e fiscais encaminhadas ao governo federal.

“O resultado demonstra o comprometimento da equipe técnica com a qualidade das informações prestadas e o cumprimento rigoroso das exigências legais. É uma conquista construída ao longo dos anos, por meio do aperfeiçoamento contínuo dos processos internos e do trabalho criterioso realizado pelos servidores envolvidos”, afirmou o secretário municipal de Fazenda, Rafael Cargnin.

O Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal foi criado pela Secretaria do Tesouro Nacional para incentivar a melhoria contínua dos dados enviados pelos entes federativos por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconf).

De acordo com a Fazenda, a Nota A representa a classificação máxima do ranking. Ela é concedida aos entes que atingem desempenho igual ou superior a 95% dos critérios avaliados, o que evidencia precisão, confiabilidade e transparência na prestação das informações contábeis e fiscais.

A avaliação considera quatro dimensões de verificabilidade e consistência. Em 2026, foram analisadas 195 verificações relacionadas aos dados do exercício de 2025.

“Paranavaí alcançou 191,717 pontos de um total de 195 possíveis, obtendo índice de acerto de 98,3%. Esse desempenho garantiu ao município a terceira colocação entre os municípios paranaenses e a 167ª posição no cenário nacional”, explicou a contadora do município, Vanusa Arribard.

“O elevado padrão de qualidade alcançado pelo município é consequência de anos de estudo dos critérios de avaliação, aperfeiçoamento técnico e dedicação dos profissionais envolvidos”, complementou Vanusa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí