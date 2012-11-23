Pesquisa do Ipardes do perfil de cuidadores de idosos passa por 24 cidades nesta semana

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) iniciou a interiorização da fase de campo do Perfil dos Cuidadores de Pessoas Idosas no Paraná (PCIP), pesquisa inédita que busca traçar o perfil dos cuidadores para embasar novas políticas públicas para a área. Entre os dias 8 e 15 de junho, os pesquisadores vão percorrer 24 cidades de cinco regiões para entrevistas em domicílios e Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

A fase de campo já tinha sido iniciada pela Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e, a partir desta semana, também vai percorrer as regiões Norte, Noroeste, Oeste e os Campos Gerais. A previsão é de que, até o mês de agosto, os pesquisadores passem por até 60 mil domicílios e 417 ILPIs em 147 cidades paranaenses.

Nesta semana, os pesquisadores passarão pelas cidades de Almirante Tamandaré, Campo Mourão, Cascavel, Cidade Gaúcha, Colombo, Corbélia, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guaratuba, Jussara, Lindoeste, Londrina, Luiziana, Maringá, Paranavaí, Pinhais, Ponta Grossa, Rondon, São José dos Pinhais, São Tomé, Sarandi, Tapejara, Terra Boa e Umuarama.

Segundo o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, cerca de 80 pesquisadores estão em campo devidamente identificados para a realização da pesquisa. Eles usarão coletes e crachás com QR Code que, ao ser escaneado, direciona ao site do Ipardes para confirmar a identidade do entrevistador e obter informações sobre a pesquisa, garantindo segurança aos participantes.

“Todo o processo é feito de forma segura, com os as instituições já previamente levantadas pelo Ipardes, com base nos cadastros da Secretaria da Saúde, enquanto os domicílios foram escolhidos de forma randômica”, explicou Callado. “Nosso objetivo com a pesquisa é identificar as necessidades e lacunas que envolvem o cuidado com idosos, para pautar as políticas públicas para o setor, já que a população idosa está crescendo no Paraná”.

PESQUISA – O Perfil dos Cuidadores de Pessoas Idosas no Paraná busca identificar as condições de trabalho, os desafios e as práticas adotadas no cotidiano desses profissionais e familiares. Um dos objetivos do levantamento é o aprimoramento do Cadastro de Cuidadores Familiares e da Bolsa Cuidador Familiar, iniciativa inédita do Governo do Estado que oferece auxílio mensal a familiares que cuidam de idosos com dependência ou alta fragilidade.

A pesquisa, cujos resultados devem ser lançados em novembro deste ano, é uma parceria entre o Ipardes e as Secretarias de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) e da Justiça (Seju). O estudo conta com um investimento de R$ 7,5 milhões do Fundo Paraná de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Fonte: Agência Estadual de Notícias