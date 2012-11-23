Prefeitos de cidades-polo do Paraná reforçam integração durante encontro realizado em Paranavaí

Paranavaí recebeu, na manhã desta terça-feira, 21 de julho, os prefeitos de sete importantes cidades do estado do Paraná para uma agenda voltada à troca de experiências e ao alinhamento de ações entre as administrações municipais. A reunião aconteceu no Instituto Mauricio Gehlen, e contou com a presença dos prefeitos Silvio Barros (Maringá), Rodolfo Mota (Apucarana), Douglas Fabrício (Campo Mourão), Marco Franzato (Cianorte), Carlos Alberto de Paula (Sarandi), Fernando Scanavaca (Umuarama), além do Prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen.

Os secretários municipais de Paranavaí também participaram da programação, apresentando projetos desenvolvidos durante a gestão, investimentos realizados, programas em andamento e os resultados alcançados em diferentes áreas da administração pública. Na sequência, os gestores discutiram desafios comuns, esclareceram dúvidas e compartilharam soluções que podem ser aplicadas em diferentes realidades.

Para o prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, a aproximação entre os gestores amplia a capacidade de inovação das administrações e favorece a construção de políticas públicas mais eficientes.

"É muito gratificante ver os sete prefeitos reunidos para tratar de assuntos inerentes às suas administrações. Quando percebemos que os desafios são semelhantes, conseguimos encontrar alternativas por meio da experiência de cada gestor. Trata-se de uma iniciativa inédita, que reúne a expertise dessas lideranças para que, juntos, possamos desenvolver cada vez mais as nossas cidades", afirmou.

O prefeito de Maringá, Silvio Barros, destacou que esse intercâmbio de experiências contribui diretamente para a melhoria da gestão pública.

"É importante entender como cada cidade resolve os seus problemas. Nós trocamos experiências justamente para isso: compreender de que maneira cada um pode ajudar o outro. Esse modelo está funcionando, e tenho certeza de que saio daqui com boas ideias para colocar em prática em Maringá", ressaltou.

Esta é a segunda edição da reunião que teve o seu primeiro encontro realizado no ano passado, em Maringá, e desta vez, Paranavaí foi a cidade escolhida para sediar a programação, dando continuidade ao trabalho de integração entre as principais lideranças municipais da região e fortalecendo o diálogo em busca de soluções conjuntas para os desafios enfrentados pelas administrações públicas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí