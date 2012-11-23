Prefeitura abre credenciamento para praça de alimentação da 11ª edição do Rolê das Manas

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação (Sefom), abriu o período de credenciamento para food trucks, reboques e pequenos comerciantes do segmento de alimentação e bebidas interessados em participar da praça de alimentação da 11ª edição do Rolê das Manas. O evento será realizado no dia 8 de agosto, na Praça dos Pioneiros, e contará com uma praça de alimentação organizada para atender o público participante.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5zLDOeDqeeCj_qQWuDwlOJzQ_sIVO..., a partir das 8h30 do dia 27 de julho de 2026 até 1º de agosto de 2026, ou até o preenchimento das 10 vagas disponíveis para credenciamento.

O edital estabelece regras específicas para a participação, como a obrigatoriedade de montagem dos equipamentos no espaço determinado pela organização, a proibição de reservar áreas com cadeiras, fitas ou outros materiais e a vedação da comercialização de produtos que não pertençam ao segmento de alimentos e bebidas.

ORIENTAÇÃO – A entrada dos credenciados para a montagem dos equipamentos na Praça dos Pioneiros será permitida a partir das 12h do dia 8 de agosto. A retirada dos equipamentos deverá ser realizada até as 23h59 da mesma data.

ENERGIA – Será disponibilizada carga reduzida de energia elétrica, em padrão trifásico de 50 amperes compartilhados. Não será permitido o uso de fritadeiras elétricas, sanduicheiras, máquinas de crepe ou outros equipamentos de resistência elétrica. Também não haverá fornecimento de água, internet, extensões elétricas ou segurança privada para a praça de alimentação.

Dúvidas, solicitações e esclarecimentos podem ser encaminhados para o e-mail fomentoeinovacaoparanavai@gmail.com. O edital completo está disponível em: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/compartilhe/7C9D9ADE

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí