Prefeitura abre credenciamento para Praça de Alimentação da Corrida Maluca 2025

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Diretoria de Turismo e Eventos, abriu as inscrições para o credenciamento público de comerciantes interessados em participar da Praça de Alimentação da Corrida Maluca 2025.

O evento será realizado no Parque Ouro Branco, nos dias 30 e 31 de agosto, e contará com uma estrutura completa para receber o público.

A praça de alimentação dentro dos eventos municipais é uma oportunidade para geração de renda aos empresários locais e oferece aos visitantes uma experiência mais completa, com ampla variedade de produtos de alimentação e bebidas com fácil acesso.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 20 de agosto, ou até que seja atingido o limite de 20 inscritos.

Link de inscrição: https://forms.gle/JD2mk7yfNHsxbwz76

O edital de credenciamento público está disponível neste link: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/load/8430EB0C

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí