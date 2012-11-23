Prefeitura conclui recapeamento em bloco sextavado na entrada da Vila Rural Santa Mônica

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, concluiu e entregou o recapeamento em bloco sextavado da estrada de acesso à Vila Rural Santa Mônica, localizada na PR-218, no Distrito de Graciosa.

A obra, aguardada há anos pelos moradores, resolve um problema histórico de dificuldade de acesso, especialmente em dias de chuva. Segundo o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra, a intervenção compreende 500 metros de extensão, desde a entrada da Vila Rural até o salão de confraternização da comunidade.

O investimento total foi de R$ 516.466,04, sendo R$ 35.362,04 de contrapartida do município e R$ 481.104,00 repassados pelo Governo Federal.

De acordo com o prefeito Mauricio Gehlen, esta é a primeira Vila Rural de Paranavaí a contar com pavimentação na entrada. “Queremos levar o mesmo método que foi usado aqui para as demais vilas rurais. Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida desses moradores, oferecendo a infraestrutura necessária”, destacou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí