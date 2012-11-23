Prefeitura de Paranavaí abre inscrições para Corrida Maluca e Caiaque Maluco

A Prefeitura de Paranavaí abriu, nesta sexta-feira (10), as inscrições para a 5ª edição da Corrida Maluca e o 2º Caiaque Maluco. Os eventos vão acontecer nos dias 30 e 31 de maio. De acordo com a Fundação Cultural e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, as novidades deste ano são o novo desenho da pista, com obstáculos diferentes para os participantes, e uma área de acessibilidade.

"Para este ano, a Corrida Maluca terá uma estrutura ainda melhor que a das edições anteriores, com área de alimentação e toda a organização necessária para receber as famílias", disse o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

A organização do evento conta com a participação de todas as secretarias do município.

CORRIDA MALUCA - A Corrida Maluca será realizada na Rua Santa Catarina, ao lado do Parque Ouro Branco. Inspirada em eventos realizados em diversos países, a corrida tem participação de equipes que constroem seus próprios carrinhos, com formatos criativos e inusitados, para descer o trajeto em velocidade.

As inscrições vão até o dia 30 de abril. Os interessados devem preencher o formulário pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtNxvdsD5Ob75ViUt0-JYVPCvfsjj...

Após o período de inscrições, será realizada uma reunião obrigatória de alinhamento, com a presença de pelo menos um representante por equipe.

CAIAQUE MALUCO - Já o Caiaque Maluco será disputado em formato de competição aquática, com embarcações produzidas total ou parcialmente com materiais recicláveis. As equipes vão competir em baterias eliminatórias até a final.

As inscrições para o Caiaque Maluco também vão até o dia 30 de abril, podendo ser encerradas antecipadamente conforme a procura. O cadastro deve ser feito pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtSsHJZXPIVjc2lfWf5azHLDNSdEd3...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí