Prefeitura de Paranavaí abre inscrições para o Brinca PVAI, semana gratuita de recreação nas férias escolares

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Cultural de Paranavaí, promoverá, entre os dias 20 e 24 de julho, mais uma edição do Brinca PVAI - Quintal de Férias.

Durante os cinco dias de programação, os participantes poderão aproveitar uma série de atividades voltadas ao lazer, à convivência e ao desenvolvimento infantil, como uma opção saudável e divertida para o período de férias.

O evento será realizado na área externa do Ginásio Noroestão das 13h30 às 17h, com diversas atividades recreativas, brincadeiras e integração para crianças de 7 a 12 anos, com participação gratuita a população. Segundo a organização do evento, as vagas serão limitadas a apenas 100 crianças.

Para participar, as crianças deverão comparecer com roupas leves e confortáveis, calçado fechado e levar uma garrafinha de água. Também será obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto no dia da atividade.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do formulário disponibilizado pela organização.

Os responsáveis deverão preencher corretamente a ficha de inscrição e, no momento da saída, apresentar um documento oficial com foto para a liberação da criança, garantindo assim, mais segurança durante toda a programação.

Serviço

Brinca PVAI – Quintal de Férias

Data: 20 a 24 de julho

Horário: das 13h30 às 17h

Local: Área externa do Ginásio Noroestão

Público: Crianças de 7 a 12 anos

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE1N7jBimOup8-q7oT6eJV9BvChZdgvem4vbndei2ovGeygg/viewform

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí