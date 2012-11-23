Prefeitura de Paranavaí abre licitação para decoração natalina e Casa do Papai Noel

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em conjunto com a Diretoria de Compras, publicou o edital da licitação PE 50/2025, que prevê a contratação de empresa especializada para a montagem e desmontagem da decoração natalina, com fornecimento de todos os materiais, móveis e equipamentos necessários por meio de locação. O certame inclui ainda a prestação de serviços de recreação, organização e atendimento na Casa do Papai Noel, a ser instalada no Paço Municipal.

A abertura do processo licitatório está marcada para o dia 8 de outubro de 2025, às 8h30, e contempla cinco lotes:

Lote 01: Praça dos Expedicionários/Espanha;

Lote 02: Praça dos Pioneiros, Parque Ouro Branco e Praça do Japão;

Lote 03: Paço Municipal e ruas centrais – quadrante central do eixo comercial e Praça Papa João XXIII;

Lote 04: Peças avulsas pertencentes ao município, Jardim Ipê, Distrito de Sumaré, Distrito de Graciosa e Distrito de Mandiocaba;

Lote 05: Serviços de recreação, organização e atendimento na Casa do Papai Noel, que funcionará no Paço Municipal entre os dias 5 e 23 de dezembro de 2025.

De acordo com o edital, a entrega da decoração natalina deve ser concluída até 15 de novembro de 2025. A desmontagem será realizada entre 5 e 20 de janeiro de 2026.

Já o atendimento ao público na Casa do Papai Noel está programado para o período de 5 a 23 de dezembro de 2025, com atividades das 18h30 às 22h30 de segunda a sábado, e das 17h às 21h aos domingos.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Henrique Scarabelli, a licitação é um passo essencial para preparar a cidade para o fim de ano. “O Natal é um período especial que movimenta o comércio, atrai visitantes e fortalece o espírito comunitário. A decoração e a Casa do Papai Noel fazem parte desse ambiente acolhedor que queremos proporcionar para a população e para todos que visitarem Paranavaí”, destacou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí