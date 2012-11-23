Prefeitura de Paranavaí adia edição do programa Pvai aos Bairros no Distrito de Piracema

A Prefeitura de Paranavaí adiou a edição do programa Pvai aos Bairros, prevista para acontecer neste sábado, 25 de julho, no Distrito de Piracema, em razão da previsão de chuvas e das condições climáticas previstas para o fim de semana.

A medida foi adotada para garantir a segurança dos moradores, servidores e equipes envolvidas na organização da ação.

Segundo a administração municipal, toda a programação prevista será mantida e realizada em uma nova data, que será definida e anunciada em breve pelos canais oficiais da Prefeitura.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí