Prefeitura de Paranavaí firma parceria para facilitar acesso à moradia com o Programa Casa Fácil

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, realizou nesta quarta-feira (10/9) a solenidade de assinatura do Acordo de Cooperação do Programa Casa Fácil, uma iniciativa que une o município, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) e a Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí (APEAP).

O programa vai facilitar o acesso de famílias a projetos arquitetônicos (junto a aprovação da Prefeitura) de construção e ampliação de moradia, beneficiando munícipes com renda de até três salários mínimos. Além disso, algumas plantas disponíveis contam com opções adaptadas para pessoas com deficiência (PcD).

Serão oferecidos sete modelos de planta baixa de até 70 m², e três opções adaptadas para PcD, totalizando 10 modelos de projetos.

Durante a solenidade, esteve presente Maria Luziene da Silva Machado, uma das futuras beneficiadas com o programa. Emocionada, ela destacou a importância da iniciativa.

“Quem vai receber uma casa com projeto arquitetônico gratuito só pode ficar feliz. Eu já estou muito contente por essa conquista, principalmente porque pensaram também em quem tem deficiência. Nunca imaginei que teria a oportunidade de participar de um momento como esse”, disse.

AUTORIDADES E REPRESENTANTES - Representando a APEAP, participaram a presidente Silvia Midori Sasaki, o vice-presidente Leoni Da-Prá, o secretário Rafael Gripp Tuller, a arquiteta Tatiana Bardi e o presidente do Conselho Jovem, Alex Romera.

Do CREA-PR, o assessor de Gestão de Políticas Públicas Samir Jorge e a gerente regional de Maringá, Rosane Scapin.

Já pelo município, participaram o prefeito Mauricio Gehlen, os secretários municipais Guilherme Ruiz (de Desenvolvimento Urbano) e Renato Dultra (de Infraestrutura), o presidente do Poder Legislativo Carlos Augusto, os vereadores Sampaio, Professor Utrila, Professora Cida Gonçalves e José Galvão, além da diretora de Planejamento Maria Helena e da assistente social Pauline Machado.

DECLARAÇÕES - O prefeito Mauricio Gehlen destacou a inovação e o espírito de união que marcam a iniciativa. “Essa conquista reforça a nossa tríade de inovação, empreendedorismo e qualidade de vida. É olhar para o futuro e ver que o que sonhamos lá atrás está se tornando realidade. Isso só é possível porque temos profissionais comprometidos e entidades parceiras que acreditam em Paranavaí. Nosso município cresce porque existe essa união, e cada ação como essa mostra que estamos no caminho certo”, declarou.

“Paranavaí cresce a passos largos por conta dessa união. Toda iniciativa que vem para somar é sempre bem-vinda e fortalece nosso mandato. Esse é o caminho que vamos continuar trilhando, sempre buscando mais qualidade de vida para a população”, complementou o prefeito.

Para o representante do CREA-PR, Samir Jorge, o Casa Fácil representa um passo decisivo no combate à informalidade na construção civil. “Esse é o grande benefício, dar oportunidade às famílias de terem acesso à casa própria de forma regular. Muitas vezes a obra começa sem projeto, sem orientação técnica, e isso gera problemas que se arrastam por anos. Com esse programa, evitamos construções irregulares, valorizamos o trabalho técnico e ainda resolvemos entraves de regularização fundiária. Assim, garantimos que os imóveis possam ser passados de geração em geração com segurança”, explicou.

Já o secretário de Desenvolvimento Urbano, Guilherme Ruiz, ressaltou o impacto social da parceria. “Esse programa significa dignidade, segurança jurídica e realização de sonhos. É um momento muito especial para todos nós, principalmente para as famílias que terão acesso a um projeto de qualidade. Estamos começando uma parceria que vai transformar vidas”, afirmou.

