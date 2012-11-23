Prefeitura de Paranavaí realiza posse de 72 novos servidores nesta quarta-feira (29)

A Prefeitura de Paranavaí dará posse, nesta quarta-feira (29), às 14h, na Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí (Aciap), a 72 novos servidores municipais aprovados em concurso público. Ao todo, 103 candidatos foram nomeados para integrar o quadro efetivo do município, e parte deles participará da cerimônia, marcando mais uma etapa do fortalecimento da administração pública municipal.

Entre os servidores nomeados estão 57 professores da Educação Infantil, dois professores de Educação Física, 13 agentes comunitários de saúde, sete médicos clínicos gerais, 10 analistas administrativos, seis motoristas, dois assistentes sociais, dois odontólogos, um arquiteto, um engenheiro civil, um contador e um agente de combate às endemias.

De acordo com o secretário municipal de Administração, Lucas de Oliveira, a posse representa um importante reforço para atender às demandas das secretarias municipais e ampliar a qualidade dos serviços oferecidos.

"Buscamos profissionais capacitados, que terão um bom desempenho e contribuirão para fortalecer os serviços públicos. Um exemplo é a Secretaria de Educação, que recebe mais de 50 novos professores, reforçando o atendimento à nossa rede de ensino", destacou o secretário.

Segundo o prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, a posse dos novos servidores marca um compromisso da administração municipal com a valorização do serviço público e a melhoria contínua do atendimento à população.

"Essas nomeações reforçam áreas essenciais da administração municipal e demonstram nosso planejamento para oferecer serviços públicos cada vez mais ágeis, eficientes e de qualidade. Seguiremos investindo em pessoas, porque são elas que fazem a diferença na construção de uma Paranavaí mais preparada para atender às necessidades dos cidadãos", destacou o prefeito.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí