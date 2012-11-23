Prefeitura de Paranavaí realiza uma das maiores nomeações da história recente e empossa 79 servidores

A Prefeitura de Paranavaí realizou, na tarde desta quarta-feira, 29 de julho, uma cerimônia de posse de novos servidores municipais. O evento aconteceu no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí (Aciap) e contou com a presença do prefeito Mauricio Gehlen, de secretários municipais, vereadores e familiares dos empossados.

Ao todo, 79 novos servidores tomaram posse para integrar o quadro efetivo do município, em uma das maiores nomeações da história recente da administração pública municipal. Recentemente, a Prefeitura nomeou 103 candidatos aprovados em concurso público e, nesta primeira etapa, 79 profissionais iniciam oficialmente suas atividades nas diversas secretarias.

Durante a cerimônia, o prefeito Mauricio Gehlen destacou que a posse representa um marco para o município e reforça o compromisso da administração com a valorização do serviço público e a melhoria da qualidade dos atendimentos prestados à população.

"Hoje é um dia histórico para Paranavaí. Estamos recebendo 79 novos servidores aprovados por concurso público, pessoas que conquistaram esse momento por mérito e dedicação. Cada um chega para fortalecer o serviço público e contribuir diretamente para que a população receba um atendimento cada vez mais eficiente, humano e de qualidade. Desejo sucesso a todos nesta nova caminhada e reafirmo nosso compromisso com a valorização dos servidores municipais", afirmou o prefeito.

Entre os profissionais empossados, a Educação recebeu o maior reforço, com a chegada de 57 professores da Educação Infantil e 2 professores de Educação Física, ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal de ensino.

Na área da Saúde, passam a integrar o quadro da Prefeitura 13 agentes comunitários de saúde, 7 médicos clínicos gerais, 2 odontólogos e 1 agente de combate às endemias, fortalecendo os serviços de atenção básica e ampliando a assistência à população.

Também foram empossados 10 analistas administrativos, 6 motoristas, 2 assistentes sociais, 1 arquiteto, 1 engenheiro civil e 1 contador. Esses profissionais passam a atuar nos próximos dias em diferentes setores da administração municipal, contribuindo para a execução de políticas públicas e para o desenvolvimento de Paranavaí.

O secretário municipal de Administração, Lucas de Oliveira, ressaltou a importância da renovação do quadro efetivo e o impacto positivo que os novos profissionais terão no funcionamento da administração pública.

"A chegada desses servidores representa um importante reforço para a estrutura da Prefeitura. Estamos investindo na recomposição do quadro efetivo, garantindo mais eficiência, continuidade dos serviços e melhores condições para atender às demandas da população. É um momento de grande satisfação para a Administração Municipal e para todos que agora passam a fazer parte desta equipe", destacou Lucas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí