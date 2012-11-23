Prefeitura de Paranavaí reduz taxa de crédito para 1,5% ao mês a pequenos e microempresários

Pequenos e microempresários de Paranavaí agora têm acesso a linhas de crédito com uma das menores taxas do mercado. A Prefeitura, em parceria com o Fomento Paraná, instituição financeira do Governo do Estado, reduziu os juros para 1,5% ao mês (19,5% ao ano), com I.O.F zerado.

Antes, as condições variavam de 1,60% a 2,32% ao mês, de acordo com o perfil de cada empreendedor. Com a mudança, a taxa passa a ser única para todos, simplificando o acesso ao financiamento.

As condições podem ficar ainda mais vantajosas em casos de pagamento em dia. O Banco do Empreendedor oferece 1,13% ao mês (14,50% ao ano), sem capacitação, e 0,98% ao mês (12,50% ao ano) com capacitação por meio de cursos do Sebrae.

Já o Banco da Mulher disponibiliza 0,97% ao mês (12,50% ao ano), sem capacitação, e 0,82% ao mês (10,50% ao ano) com capacitação pelo Sebrae.

A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Sala do Empreendedor, e busca facilitar o acesso ao crédito, incentivar investimentos, ampliar atividades e fortalecer a economia local.

Segundo a agente de crédito do município, Maiara Souza, responsável pelo atendimento aos empresários, a medida traz benefícios diretos.

“A redução das taxas de juros representa uma grande oportunidade para quem deseja expandir seus negócios e fortalecer suas operações financeiras. Com juros mais baixos, o custo do crédito diminui, tornando os financiamentos mais acessíveis e vantajosos”, destacou.

Ela acrescenta que as novas condições permitem investir em equipamentos, tecnologia, expansão da produção e contratação de mão de obra qualificada.

“Parcelas mais acessíveis evitam a sobrecarga financeira e permitem melhor organização das finanças. Empresas que aproveitam essas condições têm mais chances de se destacar no mercado, oferecendo produtos e serviços de maior qualidade”, explicou.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a parceria garante condições de crédito mais justas e acessíveis, favorecendo a expansão dos negócios e o fortalecimento da economia local.

A Sala do Empreendedor de Paranavaí atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, na Rua Paraíba, ao lado da Prefeitura Municipal.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí