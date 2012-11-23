Prefeitura de Paranavaí reforça cuidado com os animais e abre credenciamento para clínicas veterinárias de castração

A Diretoria Especial de Compras da Prefeitura de Paranavaí lançou, esta semana, um chamamento público para credenciamento de clínicas veterinárias que irão executar procedimentos de esterilização em cães e gatos. O edital, disponível no portal oficial da Prefeitura, visa ampliar a rede de atendimento para o controle populacional de animais abandonados e de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O serviço contemplará a realização de cirurgias de castração, além da implementação do microchip de identificação animal, fornecimento de medicação pós-operatória e o serviço de leva e traz dos animais, garantindo mais conforto e segurança aos tutores.

A Secretária de Saúde, Andreia Martins Vilar, destaca a importância da parceria com a classe veterinária. “Com este chamamento, buscamos unir forças com os profissionais da medicina veterinária para fortalecer a política pública de saúde e consequentemente reduzir o abandono, prevenir zoonoses e promover mais qualidade de vida, tanto para os animais quanto para os tutores. Faço então o convite às clínicas veterinárias interessadas a conhecerem o edital, disponível no portal do município, e a participarem deste projeto que representa cuidado com o bem-estar animal.”

Atualmente, Paranavaí possui mais de 7 mil animais cadastrados na fila para castração. Com o credenciamento das clínicas, será possível acelerar o atendimento, diminuindo a fila e dando início ao controle efetivo da população de animais em situação de rua.

O edital completo está disponível no link https://www.diariomunicipal.com.br/amp/load/2F91D3A2

As clínicas interessadas devem observar atentamente os prazos e requisitos estabelecidos para o credenciamento.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí