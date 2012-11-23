Prefeitura entrega nova Casa do Produtor com investimento histórico de R$ 1,9 milhão

A Prefeitura de Paranavaí inaugurou na sexta-feira (20/2) a nova sede da Secretaria Municipal de Agricultura, que passa a se chamar Casa do Produtor José Antônio Pratinha. A solenidade reuniu autoridades, familiares do homenageado e representantes do setor produtivo do município.

“Estamos entregando uma estrutura adequada. São dois prédios, um para serviços administrativos e o outro para alojamento de profissionais, equipamentos e veículos. Com certeza, melhora as condições de trabalho e o atendimento aos nossos produtores. A agricultura tem papel fundamental na economia de Paranavaí e merece atenção permanente do poder público”, afirmou o prefeito Mauricio Gehlen.

O secretário municipal de Agricultura, Tarcísio Barbosa, também falou sobre os novos prédios. “Essas estruturas vão organizar os serviços, aproximar ainda mais a equipe técnica dos produtores e permitir que as políticas públicas cheguem com mais eficiência a quem precisa”, disse.

A obra recebeu investimento total de R$ 1.935.741,07. O Prédio I contou com R$ 606.000,00, sendo R$ 450.000,00 provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Luciano Ducci e R$ 156.000 provenientes de recursos do município. Já o Prédio II foi executado apenas com recursos próprios do município, no valor de R$ 1.329.741,07.

Participaram da cerimônia o deputado estadual Leonidas Fávero, o juiz de Direito, João Guilherme, o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, coronel Radamés Vinha, a vereadora Professora Ivany Azevedo, representando o Poder Legislativo, o ex-prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes (KIQ) e o diretor da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Ivo Pierin.

Também estiveram presentes os vereadores Waldur Trentini, professora Cida Gonçalves, Rauny Aguiar, Josival Moreira, professor Utrila, Maria Clara e Roberto Marrique; os assessores Gabriel Back (representando o deputado federal Luciano Ducci), Lucas Barone (representando o deputado estadual Adriano José), Fabio Ferreira (representando o deputado federal Tião Medeiros) e Daniel Moreira (representando o deputado federal Zeca Dirceu); além de secretários municipais.

HOMENAGEM - A cerimônia também marcou a homenagem a José Antônio Pratinha, conhecido como Toninho Pratinha, pioneiro da citricultura em Paranavaí. “Dar o nome dele a este espaço é uma forma de manter viva sua história e sua contribuição para a agricultura do município”, afirmou o deputado Leônidas.

Durante os pronunciamentos, familiares agradeceram a homenagem. “É uma honra para nossa família ver o nome do nosso pai ligado a um espaço que continuará apoiando tantos produtores”, afirmou Elton Pratinha.

O descerramento da placa inaugural foi realizado pelo prefeito, acompanhado da esposa do homenageado, Regina Pratinha, e demais familiares.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí