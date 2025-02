Prefeitura inicia instalação de quebra-molas nas vias paralelas da Avenida Heitor Alencar Furtado

A Secretaria Municipal de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito (Seprovpat) iniciou, nesta quinta-feira (20/2), a instalação de quebra-molas nas vias paralelas da Avenida Heitor Alencar Furtado.

A medida foi anunciada em 11 de fevereiro, mesmo dia em que tiveram início as obras de fechamento dos canteiros, com o objetivo de melhorar a segurança viária, prevenir conversões irregulares e reduzir o risco de acidentes.

Veja também: Prefeitura inicia obras para fechamento de canteiros na Avenida Heitor Alencar Furtado

Os quebra-molas estão sendo instalados conforme as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

De acordo com o secretário Dr. Ademir Giandotti, após a decisão de fechar os canteiros, a administração municipal passou a se preocupar com a possibilidade de as vias laterais se tornarem pistas de corrida.

“Haverá um quebra-mola a cada dois quarteirões. O objetivo é evitar altas velocidades. Infelizmente, as placas de PARE, além da sinalização horizontal no asfalto, não são respeitadas”, afirmou.

Ainda não há prazos definidos para a conclusão das duas obras. O término está previsto para ocorrer no Jardim São Jorge.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí