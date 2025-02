Prefeitura inicia obras para fechamento de canteiros na Avenida Heitor Alencar Furtado

As Secretarias de Infraestrutura e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito iniciaram, nesta terça-feira (11/2), as obras de fechamento dos canteiros centrais da Avenida Heitor Alencar Furtado. A medida tem como objetivo melhorar a segurança viária, prevenir conversões irregulares e reduzir o risco de acidentes.

Os trabalhos começaram no cruzamento com a Rua José Rodrigues de Oliveira e seguirão até a Praça Portugal. Dali, as equipes retornarão pela outra pista da avenida, dando continuidade à concretagem.



A intervenção abrangerá toda a extensão da avenida até o Jardim São Jorge, totalizando aproximadamente seis quilômetros. Para a execução do serviço, estão sendo utilizados um caminhão de concreto e uma máquina extrusora.



Além do fechamento dos canteiros, outra preocupação da Administração Municipal é o excesso de velocidade nas marginais da avenida. Segundo o secretário Dr. Ademir Giandotti, serão instalados quebra-molas ao longo da via para reforçar a segurança dos motoristas e pedestres.



"Para evitar altas velocidades, vamos acrescentar quebra-molas nas marginais como redutores de velocidade", afirmou o secretário.



Giandotti ainda fez um alerta aos motoristas para que redobrem a atenção durante o período das obras, a fim de evitar acidentes e garantir a fluidez do trânsito no local.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí