Prefeitura mantém atendimento na segunda; veja o que abre e fecha no feriado de Tiradentes

As repartições públicas municipais terão mudanças no funcionamento por conta do feriado de Tiradentes. Na segunda-feira (20), o atendimento será normal em todos os serviços. O expediente será retomado na quarta-feira (22). Serviços essenciais seguirão sem interrupções.

PREFEITURA: O atendimento será normal na segunda-feira (20). Na terça (21), não haverá expediente. Os serviços retornam na quarta-feira (22).

SAÚDE: As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão fechadas apenas na terça (21). A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funcionará normalmente todos os dias.

EDUCAÇÃO: As escolas municipais terão aulas normalmente na segunda (20) e não haverá atividades na terça (21). As aulas retornam na quarta-feira (22), às 7h30.

COLETA DE LIXO: A coleta de lixo funcionará normalmente. No entanto, haverá alteração nos horários:

Coleta seletiva

Normalmente inicia às 8h00

Na terça-feira sairá às 7h30

Coleta noturna

Normalmente sai às 15h30

Na terça-feira sairá às 14h00

AGÊNCIA DO TRABALHADOR: A unidade funcionará normalmente na segunda-feira (20). Na terça (21), estará fechada, com atendimento retomado na quarta-feira (22), às 8h.

ESTACIONAMENTO ROTATIVO: Não terá cobrança na terça-feira (21).

RESTAURANTE POPULAR: O Restaurante Popular estará fechado apenas na terça-feira (21).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí