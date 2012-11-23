Prefeitura promove mais uma etapa da vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da equipe de Zoonoses da Vigilância em Saúde, promoverá, na próxima terça-feira, 28 de julho, mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica. A ação será realizada das 8h às 11h, na praça da Igreja Católica da Vila Operária, de forma gratuita, para cães e gatos.

Segundo a gerente do Departamento de Zoonoses, Ana Souza, a imunização é uma das principais medidas para prevenir a raiva, doença viral que pode afetar animais e seres humanos. Para garantir a segurança durante a campanha, os tutores devem seguir algumas orientações.

"Os cães devem ser levados com coleira e guia. Já os animais de comportamento agressivo precisam utilizar focinheira. Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas ou em cestos de roupa, evitando fugas e acidentes durante o deslocamento e a vacinação", ressaltou a gerente.

Outra recomendação é que os tutores levem a carteirinha de vacinação do animal, caso possuam o documento, para atualização do histórico vacinal.

"A carteirinha de vacinação é importante para manter o histórico do animal atualizado e garantir o acompanhamento correto das doses. Mesmo quem não possui o documento deve levar o pet para receber a vacina, pois a imunização é fundamental para prevenir a raiva e proteger toda a comunidade", reforçou a equipe da Vigilância em Saúde.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí