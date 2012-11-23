Prefeitura publica edital de credenciamento para food trucks na Corrida Maluca e Caiaque Maluco

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação (Sefom), abriu o credenciamento para food trucks, reboques e pequenos vendedores do ramo de alimentação e bebidas interessados em participar da praça de alimentação da 5ª edição da Corrida Maluca e do 2º Caiaque Maluco.

Os eventos serão realizados nos dias 30 e 31 de maio, no Parque Ouro Branco.

O edital prevê até 15 inscrições, que deverão ser feitas exclusivamente de forma online entre os dias 18 e 22 de maio, ou até o preenchimento total das vagas disponíveis. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas que atuem na comercialização de alimentos e bebidas.

As inscrições deverão ser feitas pelo formulário online disponível em: formulário de credenciamento.

O edital estabelece regras específicas para a participação, como a obrigatoriedade de montagem dentro do espaço determinado pela organização, a proibição de reservar área com cadeiras, fitas ou outros materiais e a vedação da venda de produtos que não sejam do ramo alimentício e de bebidas.

ORIENTAÇÃO - A entrada dos credenciados na área da praça de alimentação será permitida a partir das 9h do dia 30 de maio. A retirada dos equipamentos deverá ocorrer até as 23h59 do dia 31.

ENERGIA - Será disponibilizada carga reduzida de energia elétrica (padrão trifásico de 50 amperes compartilhados), não sendo permitido o uso de fritadeiras elétricas, sanduicheiras, máquinas de crepe ou outros aparelhos de resistência elétrica. Não haverá fornecimento de água, internet, extensão elétrica ou segurança privada para a praça de alimentação.

Dúvidas, solicitações e esclarecimentos podem ser encaminhados para o e-mail: fomentoeinovacaoparanavai@gmail.com. O edital completo está disponível no site da Prefeitura.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí