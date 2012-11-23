Prefeitura reinaugura UBS São Jorge totalmente reformada na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira, dia 13, às 10h30, a Prefeitura de Paranavaí vai reinaugurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim São Jorge. O investimento total na reforma foi de R$ 1.046.100,46, sendo R$ 350 mil repassados pelo Governo do Estado e R$ 696.100,46 em contrapartida do município.

A reforma contemplou a troca do telhado e do piso, pintura, adequação de salas e ampliação da estrutura, que agora conta com mais espaços confortáveis para receber os pacientes. Entre as melhorias estão a nova sala de vacina, adequação da Central de Material de Esterilização (CME), sanitários, copa, DML, escovódromo, sala de inalação e almoxarifado.

Durante o período de reforma, os atendimentos à população do Jardim São Jorge foram realizados provisoriamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) Três Conjuntos. Por esse motivo, na sexta-feira (10) não haverá atendimento. A partir de agora, a UBS Três Conjuntos voltará a atender exclusivamente os moradores dos conjuntos Geraldo Felippe, Francisco Luis de Assis e Luiz Lorenzetti.

A UBS do Jardim São Jorge está localizada na Avenida Euclides da Cunha, nº 1080.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí