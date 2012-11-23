Problema histórico de escuridão em acessos da BR-376 é resolvido pela Prefeitura de Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí solucionou uma demanda histórica em dois dos acessos mais movimentados da BR-376. Os trechos localizados na marginal do km 104, no Jardim Morada do Sol, e na marginal do km 107, na Chácara Jaraguá, receberam iluminação pública em LED pela primeira vez.

Em toda a história do município, esses acessos nunca haviam contado com iluminação pública. Com a instalação da nova estrutura, motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres agora têm mais visibilidade e segurança durante a noite.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), no início da gestão atual, em 2025, a Diretoria de Iluminação Pública solicitou à Copel a extensão da rede elétrica necessária para viabilizar a implantação da iluminação no local. Após a conclusão desse serviço pela concessionária de energia, a equipe da Sedur instalou, nas últimas semanas, braços modelo LM-3 e luminárias de LED.

"Muitas vezes, resolver os grandes desafios da cidade começa pela solução de problemas que a população convive há anos e que acabam sendo vistos como normais. Esse era um ponto extremamente perigoso, sem qualquer visibilidade adequada durante a noite. Hoje conseguimos entregar mais segurança para quem utiliza esse acesso diariamente", afirmou o secretário da pasta, Guilherme Ruiz.

Ruiz também falou sobre o trabalho desenvolvido pelas equipes da Sedur. "Tenho muito orgulho da nossa equipe. São profissionais eficientes, comprometidos e sempre preocupados em executar o melhor para a população. Eles também são a voz das ruas, porque estão diariamente nos bairros e nos trazem os problemas que precisam ser enfrentados. Quando a gestão faz sua parte no planejamento e as equipes executam o trabalho com qualidade, os resultados aparecem", finalizou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí