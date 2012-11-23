Profissionais do transporte escolar têm até dia 27 de fevereiro para protocolar alvará

Os profissionais que atuam no transporte escolar em Paranavaí têm até o dia 27 para protocolar a solicitação de alvará junto ao Município, conforme orientação da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran), por meio da Diretoria de Transporte e Estatística. O procedimento é obrigatório para a regularização da atividade.

De acordo com a Sestran, o não cumprimento poderá resultar em impedimentos para a prestação do serviço e aplicação de multa.

O protocolo poderá ser realizado na Diretoria de Trânsito (Ditran), localizada na Praça Brasil, Centro.

Confira as exigências:

PARA AUTORIZATÁRIO PESSOA FÍSICA, CONDUTOR AUXILIAR E CONDUTOR EMERGENCIAL

- Ter mais de 21 anos;

- Possuir habilitação nas categorias D ou E, com EAR;

- Residir em Paranavaí;

- Dispor de veículo adequado para transporte escolar;

- Apresentar certidão negativa criminal;

- Concluir o curso de condutor de transporte escolar;

- Apresentar laudo de vistoria do veículo pelo Detran;

- Não ter infrações graves nos últimos 12 meses;

- Apresentar atestado de saúde física e mental;

- Apresentar certidão negativa de débitos do Município;

- Apresentar Certificado de Segurança Veicular (CSV);

- Possuir auxiliar de viagem ou monitor para veículos que transportam crianças até 7 anos;

- Apresentar histórico do condutor fornecido pelo Detran.

PARA AUTORIZATÁRIO PESSOA JURÍDICA

- Apresentar contrato social e última alteração registrada;

- Alvará de localização e funcionamento;

- Declaração de área de estacionamento adequada;

- Certificados de regularidade jurídica e fiscal;

- Certidões negativas de débitos diversos;

- Prova de quitação da contribuição sindical;

- Certidões negativas de feitos criminais dos sócios.

PARA AUXILIAR DE VIAGEM OU MONITOR

- Comprovante de residência em Paranavaí;

- Registro de identidade e CPF;

- Ter mais de 16 anos;

- Certidão negativa de antecedentes criminais.

REQUISITOS PARA O VEÍCULO

- Ter no máximo 15 anos de fabricação;

- Estar licenciado junto ao Detran;

- Possuir laudo de vistoria aprovado;

- Pneus em boas condições de uso;

- Vidros sem obstáculos à visibilidade;

- Cintos de segurança em quantidade correspondente à lotação;

- Estar em nome do autorizatário pessoa física ou de seu cônjuge, ou em nome do autorizatário pessoa jurídica ou de seus sócios constantes no contrato social;

- Possuir seguro especial para cobertura de eventuais danos, sendo exigido o valor mínimo de R$ 906.000,00 para veículos com capacidade inferior a 18 lugares e de R$ 3.611.000,00 para veículos com capacidade superior a 18 lugares.

A autorização emitida pelo Município assegura que o veículo e os profissionais envolvidos atendem a todas as exigências de segurança, como vistorias regulares, documentação em ordem e cumprimento das normas estabelecidas pelos órgãos competentes.

PENALIDADES - Caso o transporte escolar seja realizado sem autorização, o responsável será autuado com infração administrativa no valor de R$ 130,16, multa de R$ 1.467,35, remoção do veículo e registro de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, conforme o artigo 230, inciso XX, do Código de Trânsito Brasileiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí