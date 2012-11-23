Início

Profissionais do transporte escolar têm até dia 27 de fevereiro para protocolar alvará

Publicado em 12 de Fevereiro de 2026

  

Os profissionais que atuam no transporte escolar em Paranavaí têm até o dia 27 para protocolar a solicitação de alvará junto ao Município, conforme orientação da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran), por meio da Diretoria de Transporte e Estatística. O procedimento é obrigatório para a regularização da atividade.

De acordo com a Sestran, o não cumprimento poderá resultar em impedimentos para a prestação do serviço e aplicação de multa.

O protocolo poderá ser realizado na Diretoria de Trânsito (Ditran), localizada na Praça Brasil, Centro.

Confira as exigências:

PARA AUTORIZATÁRIO PESSOA FÍSICA, CONDUTOR AUXILIAR E CONDUTOR EMERGENCIAL
- Ter mais de 21 anos;
- Possuir habilitação nas categorias D ou E, com EAR;
- Residir em Paranavaí;
- Dispor de veículo adequado para transporte escolar;
- Apresentar certidão negativa criminal;
- Concluir o curso de condutor de transporte escolar;
- Apresentar laudo de vistoria do veículo pelo Detran;
- Não ter infrações graves nos últimos 12 meses;
- Apresentar atestado de saúde física e mental;
- Apresentar certidão negativa de débitos do Município;
- Apresentar Certificado de Segurança Veicular (CSV);
- Possuir auxiliar de viagem ou monitor para veículos que transportam crianças até 7 anos;
- Apresentar histórico do condutor fornecido pelo Detran.

PARA AUTORIZATÁRIO PESSOA JURÍDICA
- Apresentar contrato social e última alteração registrada;
- Alvará de localização e funcionamento;
- Declaração de área de estacionamento adequada;
- Certificados de regularidade jurídica e fiscal;
- Certidões negativas de débitos diversos;
- Prova de quitação da contribuição sindical;
- Certidões negativas de feitos criminais dos sócios.

PARA AUXILIAR DE VIAGEM OU MONITOR
- Comprovante de residência em Paranavaí;
- Registro de identidade e CPF;
- Ter mais de 16 anos;
- Certidão negativa de antecedentes criminais.

REQUISITOS PARA O VEÍCULO
- Ter no máximo 15 anos de fabricação;
- Estar licenciado junto ao Detran;
- Possuir laudo de vistoria aprovado;
- Pneus em boas condições de uso;
- Vidros sem obstáculos à visibilidade;
- Cintos de segurança em quantidade correspondente à lotação;
- Estar em nome do autorizatário pessoa física ou de seu cônjuge, ou em nome do autorizatário pessoa jurídica ou de seus sócios constantes no contrato social;
- Possuir seguro especial para cobertura de eventuais danos, sendo exigido o valor mínimo de R$ 906.000,00 para veículos com capacidade inferior a 18 lugares e de R$ 3.611.000,00 para veículos com capacidade superior a 18 lugares.

A autorização emitida pelo Município assegura que o veículo e os profissionais envolvidos atendem a todas as exigências de segurança, como vistorias regulares, documentação em ordem e cumprimento das normas estabelecidas pelos órgãos competentes.

PENALIDADES - Caso o transporte escolar seja realizado sem autorização, o responsável será autuado com infração administrativa no valor de R$ 130,16, multa de R$ 1.467,35, remoção do veículo e registro de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, conforme o artigo 230, inciso XX, do Código de Trânsito Brasileiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí






