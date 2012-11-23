Programa Justiça no Bairro será realizado de 28 a 30 de maio na Unipar

Idealizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e com apoio da Prefeitura de Paranavaí, o Programa Justiça no Bairro será realizado no município entre os dias 28 e 30 de maio. Os atendimentos ocorrerão das 9h às 17h, na Unipar.

Um mutirão de cadastro será realizado antecipadamente no dia 1º de maio, durante as atividades do Dia do Trabalhador, na Praça dos Pioneiros. Os agendamentos também poderão ser feitos previamente no Núcleo de Práticas Jurídicas da Unipar, pelo telefone (44) 9 9994-2643 (WhatsApp), no Sesc Paranavaí ou no CRAS mais próximo da residência.

Durante os três dias, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos, como emissão de 1ª e 2ª vias da carteira de identidade e solicitação de segunda via de certidões de nascimento e casamento. Também haverá atendimento jurídico no dia 30 de maio para casos de divórcio consensual, guarda, pensão alimentícia, união estável, reconhecimento de paternidade, retificação de registro civil e exame de DNA, entre outros.

Para a emissão do RG, será necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento original, atualizada e legível, além do CPF. Já para o atendimento jurídico, os interessados deverão levar documento de identificação com foto, certidões relacionadas ao caso, comprovante de renda de até três salários mínimos e comprovante de endereço atualizado.

“É uma oportunidade para que a população resolva pendências importantes com mais facilidade, em um só lugar, com serviços gratuitos e acessíveis”, explicou a professora Angélica Giosa, coordenadora do curso de Direito da Unipar.

CASAMENTO COLETIVO - As inscrições para o Casamento Coletivo estão abertas até o dia 18 de maio. Os interessados devem comparecer a um dos CRAS do município, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Para se inscrever, é necessário apresentar carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento com averbação de divórcio (atualizada), comprovante de renda de até três salários mínimos por casal e comprovante de endereço atualizado.

As inscrições podem ser feitas nos seguintes locais: CRAS Zona Leste (Av. Pres. Tancredo Neves, 4325), CRAS Vila Operária (Rua João Gualberto Schreiber, 55), CRAS São Jorge (Rua Jatobá, s/n) e CRAS Jardim Maringá (Rua Antônio Fachin, 1051).

A cerimônia será realizada no dia 29 de maio, às 18h, no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca, localizado na Avenida Heitor Alencar Furtado, 3260, no Jardim Novo Horizonte.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3200-2801.

SAÚDE - A Secretaria Municipal de Saúde realizará ações no dia 30 de maio, na Unipar, com atendimentos voltados à prevenção, orientação e cuidados básicos à população.

Entre os serviços oferecidos estarão vacinação a partir dos 9 anos, incluindo a vacina contra a gripe e atualização da carteirinha; testes rápidos com orientação; avaliação odontológica com atividades de higiene bucal; atendimento nutricional com análise de bioimpedância; e ações da Vigilância Sanitária com foco no combate à dengue, além de atividades educativas e atendimentos por meio de programas de saúde voltados a adolescentes, idosos e à saúde da mulher.

REALIZAÇÃO - O programa também conta com a parceria da Fecomércio/PR, Sesc, Senac, Unipar, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Colégio Notarial do Brasil, Instituto das Cidades Inteligentes, Polícia Civil e Ligga Telecom.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí