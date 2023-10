Proposta que permite o parcelamento do pagamento de taxas dos cemitérios já está em vigor

Com o intuito de atender uma reivindicação de vários munícipes, o vereador Delcides Pomin Junior, apresentou recentemente proposta ao Executivo, solicitando o parcelamento para pagamento de valores referentes às taxas de aquisição, construção de túmulos e jazigos, entre outros serviços nos cemitérios de Paranavaí.

Segundo relatado a Pomin, hoje o valor de um terreno é de R$ 634,25 com pagamento em até 30 dias, e para a construção de duas gavetas, R$ 1.350,00, parcelados em até duas vezes.

Com a aceitação da proposta, e a aplicação do Decreto Municipal n.º 18.961/2018, com as alterações implementadas pelo Decreto Municipal n.º 24.557/2023, os munícipes poderão dividir estas taxas em até 36 vezes, mensais e sucessivas, desde que o valor da parcela não seja inferior a R$ 50,00.

“Este pedido visa acolher pessoas com dificuldades financeiras, que perderam um ente familiar e precisam adquirir um terreno no cemitério, mas que devido ao curto prazo e valor considerável sofrem com a situação, comprometendo a renda familiar. Estamos felizes que o parcelamento poderá ser realizado”, disse o parlamentar.

Os interessados devem se dirigir à Prefeitura e formalizar a adesão do parcelamento no setor de Protocolo. Mais informações no 3421-2323.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí