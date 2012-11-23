Pvai aos Bairros tem nova data e será realizado no dia 1º de agosto no Distrito de Piracema

Após ser adiado em razão das condições climáticas, o Pvai aos Bairros já tem uma nova data para acontecer. A Prefeitura de Paranavaí confirmou que a edição do programa no Distrito de Piracema será realizada no próximo sábado, 1º de agosto, das 15h às 18h, levando diversos serviços gratuitos e ações de cidadania aos moradores.

A ação busca aproximar a administração municipal da população, facilitando o acesso a atendimentos essenciais nas áreas de saúde, assistência social, cidadania, lazer e orientação à comunidade.

Além dos serviços já previstos, a programação contará com a participação da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), e do Núcleo Maria da Penha (Numap),que oferecerão orientações e atendimentos à população, ampliando a rede de apoio e informação disponível durante o evento.

Os moradores terão acesso a atendimentos odontológicos, testes rápidos, orientações em saúde, serviços da assistência social, regularização de documentos, atividades recreativas para as crianças e diversas ações promovidas pelas secretarias municipais e instituições parceiras.

Em razão da alteração da data, a apresentação da Orquestra de Sopros Municipal, que estava prevista na programação, não será realizada.

Serviço

Pvai aos Bairros

Data: 1º de agosto (sábado)

Horário: das 15h às 18h

Local: Praça da Igreja – Distrito de Piracema.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí