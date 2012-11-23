Pvai aos Bairros transforma tarde de sábado em grande ação de cidadania em Piracema

O Distrito de Piracema viveu no último sábado (1º), uma tarde de cidadania, integração e prestação de serviços, com a realização de mais uma edição do programa Pvai aos Bairros. Promovida pela Prefeitura de Paranavaí, a ação reuniu centenas de famílias, que aproveitaram os diversos atendimentos gratuitos oferecidos pelas secretarias municipais e instituições parceiras.

Durante a programação, os moradores tiveram acesso a atendimentos odontológicos, testes rápidos, orientações em saúde, serviços de assistência social, regularização de documentos, atividades recreativas para as crianças e diversas ações desenvolvidas pelas secretarias municipais.

O prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, destacou que a principal função do projeto Pvai aos Bairros é descentralizar os serviços públicos e aproximar a Prefeitura da comunidade.

"O Pvai aos Bairros é uma iniciativa que representa exatamente a forma como queremos governar, estando presentes nas comunidades, ouvindo as pessoas e levando os serviços públicos para perto de quem mais precisa. Ver centenas de famílias participando e aproveitando essa estrutura mostra que estamos no caminho certo. Nosso compromisso é fortalecer cada vez mais essa aproximação e garantir que todos os bairros e distritos recebam atenção e cuidado da administração municipal", afirmou o prefeito.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí