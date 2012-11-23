Reforma da UBS do Jardim São Jorge garante mais conforto e qualidade no atendimento

A Prefeitura de Paranavaí reinaugurou na manhã desta segunda-feira (13) a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim São Jorge. O investimento total foi de R$ 1.046.100,46, sendo R$ 350 mil repassados pelo Governo do Estado e R$ 696.100,46 em contrapartida do município.

Entre as melhorias realizadas estão a troca do telhado e do piso, substituição de portas e janelas, pintura completa, ampliação da recepção e da sala de espera, além da construção de novos espaços, como escovódromo, sala de inalação, consultório odontológico, setores de esterilização e expurgo, copa, sanitários ampliados e almoxarifado.

Durante o período de obras, iniciado em julho de 2024, os atendimentos foram realizados provisoriamente na UBS Três Conjuntos.

Inaugurada em 1º de julho de 1994, a UBS São Jorge é uma das mais antigas de Paranavaí e, desde sua criação, desempenha papel fundamental na consolidação da Atenção Primária à Saúde. Atualmente, atende 4.102 pessoas, distribuídas em 1.488 famílias e 1.893 residências, sob coordenação da enfermeira Keila Noguti Stelato.

“A obra de reforma e ampliação representa um avanço importante para a Atenção Primária à Saúde (APS) no município, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento à população”, destacou Keila.

A unidade conta com uma equipe multiprofissional composta por médico clínico, ginecologista, pediatras, enfermeira da Estratégia Saúde da Família, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Oferece uma ampla gama de serviços, incluindo consultas médicas e de enfermagem, acompanhamento de gestantes e bebês, atendimento a hipertensos e diabéticos, saúde mental, imunização, curativos, exames preventivos e testes rápidos. A partir de 2025, a UBS passará a ofertar também o serviço de odontologia, ampliando ainda mais o cuidado integral aos usuários.

O prefeito Mauricio Gehlen destacou o compromisso da gestão em oferecer serviços de saúde com qualidade e acolhimento. “É um olhar humanizado para a comunidade. Entregamos uma obra moderna, evoluída, que garante atendimento de qualidade. Isso nos dá a certeza de que estamos fazendo o melhor. Mas também é essencial que todos colaborem, cuidando e zelando por este espaço público que pertence à comunidade”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Andreia Martins Vilar, reforçou a importância da participação da população na preservação da unidade. “Queremos oferecer um atendimento humanizado, com um espaço inovador e adequado para os pacientes. Que Deus abençoe este lugar e que possamos continuar fazendo o melhor pela comunidade do São Jorge. Infelizmente, tivemos o furto de um cabeamento de energia recentemente, o que nos entristece. Por isso, pedimos o apoio de todos para manter este espaço bem cuidado”, destacou.

Representando o Poder Legislativo, o vereador Sampaio agradeceu à administração municipal e ressaltou a importância da obra para o bairro. “Essa reforma e ampliação eram muito esperadas. A população do Jardim São Jorge está feliz e satisfeita com o resultado”, disse.

Também participaram da reinauguração secretários municipais, moradores e os vereadores Maurício Miranda, José Galvão, Gabriel Luiz, professora Cida Gonçalves, professora Ivany Azevedo, Rauny Aguiar, professor Utrila e Waldur Trentini, além de Fábio Ferreira, representando o deputado federal Tião Medeiros; Nivaldo Santos, representando o deputado estadual Luís Corti; e Caio Silva, representando o deputado estadual Leônidas Fávero.

A UBS do Jardim São Jorge está localizada na Avenida Euclides da Cunha, nº 1.080, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí