Resultados que colocam Paranavaí como o melhor lugar do Brasil para nascer são apresentados em Brasília

Paranavaí voltou a ganhar reconhecimento nacional pelos resultados alcançados no atendimento às gestantes e recém-nascidos. O município está em 1º lugar no Brasil no indicador “Atendimento Pré-Natal”, do Ranking de Competitividade dos Municípios.

Além da primeira colocação nacional no pré-natal, Paranavaí aparece pela terceira vez consecutiva entre os dez melhores lugares do país para nascer, segundo o levantamento.

Os resultados foram apresentados nesta terça-feira (26), na Câmara dos Deputados, em Brasília, pela secretária municipal de Saúde, Andreia Martins Vilar, durante o evento “Brasil que Funciona: Boas Práticas de Gestão Municipal”, a convite do deputado federal Luiz Nishimori.

O município também recebeu destaque pelo menor índice de mortalidade materno-infantil do Paraná. Nos últimos quatro anos, Paranavaí apresentou uma redução de 42,3% nos óbitos infantis e fetais.

“Também apresentei os resultados do Programa Municipal de Dietas Especiais, que zerou as ações judiciais relacionadas a fórmulas infantis desde 2020, garantindo mais cuidado, dignidade e acesso aos pacientes. Foi uma honra mostrar que é possível fazer saúde pública com planejamento, responsabilidade e humanidade”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Andreia Martins Vilar.

Antes da criação do programa, o município gastava cerca de R$ 644 mil por ano para atender 65 crianças por meio de ações judiciais relacionadas a fórmulas infantis. Atualmente, o investimento anual é de R$ 927 mil e atende 344 pacientes, desde crianças até idosos que necessitam de alimentação especial, incluindo pacientes com gastrostomia, jejunostomia e dieta enteral. Desde 2020, o município não registra ações judiciais nessa área.

Durante a apresentação em Brasília, a secretária também falou sobre outras ações desenvolvidas pelo município, como o fornecimento de enoxaparina para gestantes de alto risco, as visitas guiadas de gestantes à Santa Casa e o trabalho realizado pelo Banco de Leite Humano, que atende os 28 municípios da 14ª Regional de Saúde.

Os dados completos podem ser conferidos no site do Ranking de Competitividade dos Municípios pelo link https://rankingdecompetitividade.org.br/

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí