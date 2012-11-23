Sala do Empreendedor de Paranavaí recebe Selo Ouro de Referência em Atendimento 2025

A Sala do Empreendedor de Paranavaí recebeu o Selo Ouro de Referência em Atendimento 2025, concedido pelo Sebrae. O reconhecimento coloca o município entre os principais espaços de suporte aos microempreendedores individuais (MEIs) no Paraná. A premiação foi entregue na última semana, durante evento realizado em Foz do Iguaçu.

De acordo com o Sebrae, o prêmio reconhece ambientes que transformam o atendimento em impacto real na vida das pessoas, valorizando a escuta qualificada, o cuidado nas orientações e o compromisso com quem empreende. O selo valoriza não apenas resultados, mas a relação construída entre atendimento e desenvolvimento dos negócios locais.

O município de Paranavaí foi representado na cerimônia pela coordenadora da Sala do Empreendedor, Andréa Alves Vieira, e pelo atendente João Batista. “Nossa missão é atender com excelência e trazer metodologias inovadoras para fortalecer os empresários. Em 2026, nossa responsabilidade será ainda maior para fazermos mais e melhor”, afirmou Andréa.

DADOS IMPORTANTES - Em 2025, a Sala do Empreendedor registrou 11.395 atendimentos, realizou 81 treinamentos e acompanhou a abertura de 433 novos MEIs no município. “Para este ano, teremos várias novidades que serão divulgadas em breve”, completou a coordenadora.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí