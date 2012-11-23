Sanepar restabelece 100% do abastecimento; Copel prevê normalização da energia até domingo

A Sanepar confirmou que o abastecimento de água está totalmente normalizado em todas as regiões de Paranavaí nesta sexta-feira (14), após o vendaval que atingiu o município na última quarta-feira (12). O gerente regional da companhia, Heterley Ubaldo, pediu atenção ao consumo responsável. “Reforço a orientação para evitar desperdícios e usar a água prioritariamente para alimentação e higiene pessoal. O uso econômico da água contribui para a estabilização gradativa do sistema. Importante salientar que em alguns pontos pode acontecer baixa pressão, mas isso será normalizado nas próximas horas”, disse.

A Copel informou que mantém as equipes nas ruas para restabelecer a energia elétrica e prevê que o fornecimento esteja normalizado em toda a cidade até domingo (16). Técnicos trabalham desde a madrugada de quinta (13) para reparar redes afetadas pela queda de árvores e por destelhamentos.

Mais de 50 famílias foram atendidas pela Assistência Social para suprir necessidades emergenciais após destelhamentos e perdas de materiais. “Neste fim de semana, coloquei uma equipe da Assistência Social de plantão no Corpo de Bombeiros. A previsão indica mais chuva, então, caso aconteça alguma ocorrência, as famílias poderão ir até a unidade militar, conversar com nossa equipe e solicitar lonas”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Letícia Leziane.

A Defesa Civil informou que continua acompanhando as demandas e orienta que situações de risco sejam comunicadas ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí