Secretaria de Fomento Econômico e Inovação e Sala do Empreendedor atendem em novo endereço

A Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação (Sefom) e a Sala do Empreendedor estarão fechadas nesta quinta (5) e sexta-feira (6), por causa da mudança de prédio. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, dia 9 de março, na Rua Amapá, 1800, Centro, em Paranavaí, onde funcionava a Clínica Humaniter.

“O novo espaço foi escolhido para oferecer mais comodidade ao munícipe no momento do atendimento. A Sala do Empreendedor, por exemplo, recebe diariamente os microempreendedores individuais, os MEIs. Além disso, o ambiente também vai garantir mais qualidade no serviço prestado pelos nossos servidores”, explicou o secretário de Fomento Econômico e Inovação, Kaká Scarabelli.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí