Secretaria de Fomento Econômico e Inovação inaugura nova sede a partir de 31 de julho

A Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação irá inaugurar no dia 31 de julho de 2026, a sua nova sede, localizada na Rua Amapá, nº 1.800. A cerimônia marca uma nova etapa no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico do município, oferecendo mais conforto, acessibilidade e praticidade à população.

O prédio foi planejado para oferecer um ambiente moderno, amplo e acessível, proporcionando melhores condições de atendimento ao público. Com a nova estrutura, todos os serviços da secretaria, que antes eram distribuídos em diferentes espaços, passam a funcionar em um único endereço.

"Os atendimentos serão centralizados, facilitando o acesso de empreendedores, trabalhadores, investidores e demais cidadãos que buscam apoio para abrir, ampliar ou fortalecer seus negócios", afirmou o secretário municipal de Fomento Econômico e Inovação, kaká Scarabelli.

De acordo com o secretário, o novo espaço também representa um importante ponto de apoio para novos empreendedores e pequenos empresários que acreditam no desenvolvimento de Paranavaí.

"Mais do que uma sede administrativa, o nosso novo prédio será o local onde novos empreendedores encontrarão orientação para transformar ideias em negócios, onde os pequenos empresários terão acesso a programas de incentivo e crédito e onde os trabalhadores poderão buscar oportunidades de qualificação profissional. Também será um espaço que irá apoiar empresas interessadas em se instalar ou expandir suas atividades no município", destacou Scarabelli.

Na ocasião, também será lançado o Programa Laboratório de Empreendedorismo e Inovação (Labe), um ambiente de ideias, conexões e soluções para transformar Paranavaí.

Serviço

Inauguração nova sede da Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação

Endereço: Rua Amapá, nº 1.800

Início do atendimento: 31 de julho de 2026

Horário da mudança: 15h30

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí