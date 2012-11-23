Secretaria de Meio Ambiente abre chamamento público para locação de imóvel na área central

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente publicou o Chamamento Público nº 01/2025 para a locação de um imóvel não residencial na região central de Paranavaí. O espaço será destinado à instalação da própria Secretaria.

Prazos – As propostas de locação poderão ser apresentadas até o dia 22 de setembro de 2025, de forma presencial, na atual sede da Secretaria de Meio Ambiente, localizada na Rua Irati, nº 980 – Jardim Ouro Branco, CEP 87704-170. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Dúvidas relacionadas ao edital podem ser esclarecidas presencialmente no mesmo endereço.

Os interessados devem observar atentamente os requisitos mínimos estabelecidos no edital, que detalham todas as condições necessárias para a habilitação do imóvel.

Uma das prioridades é que o espaço esteja localizado na área central, a uma distância máxima de um quilômetro do Paço Municipal “Prefeito Antônio José Messias”, a fim de facilitar o atendimento da Secretaria aos munícipes.

O edital completo do Chamamento Público nº 01/2025 está disponível no link:

https://www.diariomunicipal.com.br/amp/compartilhe/0143FC05

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí