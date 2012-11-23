Secretaria de Meio Ambiente realiza segunda coleta de pneus usados na próxima sexta-feira

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai promover na próxima sexta-feira, dia 19, das 8h às 12h, no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca, a segunda ação de coleta de pneus usados em 2025.

A iniciativa será voltada principalmente aos borracheiros do município, mas qualquer morador que possua pneus velhos ou sem utilidade em casa também poderá levá-los até o ponto de coleta.

“Essa é a segunda coleta de pneus que será realizada pela Prefeitura em 2025, o que demonstra o compromisso da administração municipal em promover iniciativas que contribuam para a saúde pública e a preservação ambiental”, declarou o secretário Alessandro Cordeiro.

“Quando cada pessoa faz a sua parte e destina corretamente os pneus, todos ganham, a cidade, o meio ambiente e a saúde da população”, reforçou a diretora especial de gestão ambiental e saneamento, Andressa Romagna.

Na primeira ação, realizada em maio, mais de 6 mil unidades foram recolhidas, resultando em 18 viagens de caminhões para o transporte dos materiais.

POR QUE ESSA AÇÃO É IMPORTANTE? - O descarte correto de pneus é fundamental para proteger o meio ambiente e a saúde pública. Quando abandonados em terrenos baldios, rios ou lixões, os pneus podem levar centenas de anos para se decompor, além de causar sérios problemas, como a obstrução de bueiros que provoca enchentes, o acúmulo de água parada que se transforma em criadouro para o mosquito da dengue e outras pragas, além de riscos de contaminação e poluição ambiental.

Com a coleta adequada, os pneus passam por processos de reciclagem e podem ser transformados em novos produtos, como pisos, tapetes e até mesmo asfalto, gerando empregos e renda.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí