Secretário de Meio Ambiente apresenta avanços da gestão de resíduos sólidos na Câmara

Em atendimento ao Requerimento n.º 072/2026, de autoria do vereador Sampaio, o secretário municipal de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro Garcia, utilizou a tribuna da Câmara de Paranavaí nesta segunda-feira (22) para apresentar aos vereadores as ações desenvolvidas pela pasta, com destaque para a implantação do Ecoponto no Jardim Morumbi, o início das operações do serviço de Catatreco e o fechamento definitivo do antigo buracão da Vila Operária.

Durante a explanação, o secretário ressaltou que as iniciativas integram uma política pública estruturada de gestão de resíduos sólidos, voltada à preservação ambiental, à saúde pública e à oferta de alternativas adequadas para o descarte de resíduos pela população.

Segundo Alessandro, os resultados já demonstram a adesão dos moradores ao novo modelo. "O grande ganho que a população de Paranavaí teve foi um local adequado para destinar os seus resíduos, tanto de construção civil, de galhos e dos volumosos. Tudo isso poderia estar sendo descartado em valas e fundos de vale. Esse é um ganho que o município teve e os números já mostram grandes resultados", afirmou.

O secretário também apresentou dados sobre o crescimento da utilização do Ecoponto e do Catatreco, além de destacar a redução de impactos ambientais e os reflexos positivos na saúde pública, com a eliminação de pontos de descarte irregular e de possíveis criadouros do mosquito da dengue.

Ao final, Alessandro anunciou que a Prefeitura já trabalha na implantação de um segundo Ecoponto, no Jardim Videira, que deverá contar com uma estrutura mais ampla e moderna para atender à crescente demanda do município.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí