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Servidores de Paranavaí participam de seminário estadual para ações de prevenção aos impactos do El Niño

Publicado em 16 de Julho de 2026

  

Servidores da Defesa Civil de Paranavaí participaram, na manhã desta quarta-feira, 15 de julho, do Seminário Conjunto de Preparação e Resposta ao Fenômeno El Niño 2026/2027, promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), em parceria com a Defesa Civil do Paraná. O encontro foi realizado na sede da Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná (Amunpar), e contou com a presença de representantes de diversos municípios da região Noroeste do Estado.

Durante a programação, os participantes receberam orientações técnicas voltadas ao planejamento preventivo, à troca de experiências entre os municípios e à definição de estratégias que contribuam para uma resposta mais rápida e eficiente diante de eventos climáticos extremos associados ao El Niño, um fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, na região próxima à Linha do Equador, o que altera a circulação dos ventos e influencia o clima em diversos países.

Como consequência, algumas regiões passam a registrar chuvas acima da média, enquanto outras enfrentam longos períodos de seca. O fenômeno também pode provocar aumento das temperaturas, afetando a agricultura, o abastecimento de água e a produção de energia.

De acordo com o secretário municipal de Trânsito e coordenador-geral da Defesa Civil de Paranavaí, Ademir Giandot, a participação no seminário é uma oportunidade do município aperfeiçoar o planejamento, e fortalecer a atuação preventiva diante dos possíveis impactos provocados pelo fenômeno climático.

"Eventos como este são fundamentais para que possamos alinhar estratégias, compartilhar experiências e preparar nossas equipes para agir com rapidez e eficiência diante de possíveis ocorrências. Vale destacar que em casos que necessite uma intervenção rápida e mais ampla, o trabalho integrado entre os municípios e os órgãos estaduais, garante uma agilidade maior levando mais segurança a população", disse o secretário.

Além da Defesa Civil, o seminário contou ainda com a participação de representantes das secretarias municipais de Administração, Segurança, Assistência Social, Saúde, Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, e de Infraestrutura.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí






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