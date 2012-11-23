Servidores de Paranavaí participam de seminário estadual para ações de prevenção aos impactos do El Niño

Servidores da Defesa Civil de Paranavaí participaram, na manhã desta quarta-feira, 15 de julho, do Seminário Conjunto de Preparação e Resposta ao Fenômeno El Niño 2026/2027, promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), em parceria com a Defesa Civil do Paraná. O encontro foi realizado na sede da Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná (Amunpar), e contou com a presença de representantes de diversos municípios da região Noroeste do Estado.

Durante a programação, os participantes receberam orientações técnicas voltadas ao planejamento preventivo, à troca de experiências entre os municípios e à definição de estratégias que contribuam para uma resposta mais rápida e eficiente diante de eventos climáticos extremos associados ao El Niño, um fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, na região próxima à Linha do Equador, o que altera a circulação dos ventos e influencia o clima em diversos países.

Como consequência, algumas regiões passam a registrar chuvas acima da média, enquanto outras enfrentam longos períodos de seca. O fenômeno também pode provocar aumento das temperaturas, afetando a agricultura, o abastecimento de água e a produção de energia.

De acordo com o secretário municipal de Trânsito e coordenador-geral da Defesa Civil de Paranavaí, Ademir Giandot, a participação no seminário é uma oportunidade do município aperfeiçoar o planejamento, e fortalecer a atuação preventiva diante dos possíveis impactos provocados pelo fenômeno climático.

"Eventos como este são fundamentais para que possamos alinhar estratégias, compartilhar experiências e preparar nossas equipes para agir com rapidez e eficiência diante de possíveis ocorrências. Vale destacar que em casos que necessite uma intervenção rápida e mais ampla, o trabalho integrado entre os municípios e os órgãos estaduais, garante uma agilidade maior levando mais segurança a população", disse o secretário.

Além da Defesa Civil, o seminário contou ainda com a participação de representantes das secretarias municipais de Administração, Segurança, Assistência Social, Saúde, Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, e de Infraestrutura.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí