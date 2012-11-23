Show de Cezar & Paulinho reúne cerca de 15 mil pessoas e bate recorde de público nos 73 anos de Paranavaí

A comemoração dos 73 anos de Paranavaí foi marcada por um verdadeiro espetáculo na noite de sábado (20/12), com o show da dupla Cezar & Paulinho, na Praça dos Pioneiros. De acordo com a estimativa da Guarda Civil Municipal, cerca de 15 mil pessoas passaram pelo local, estabelecendo o maior público registrado em eventos promovidos pela Prefeitura em 2025.

Famílias ocuparam a praça desde as primeiras horas da noite, muitas delas levando suas próprias cadeiras para acompanhar o show com conforto. O público cantou junto e se emocionou ao som de clássicos da música sertaneja, como “Noite Maravilhosa”, “Duas Vezes Você”, “Morto de Saudade Sua” e “Você é Tudo que Eu Pedi a Deus”, além de músicas mais animadas que levantaram a multidão, como “Vai de Roda”, “Pisa no Freio, Zé”, “Verdade de Pescador” e “Nóis é Cowboy”. Um pouco antes de a dupla subir ao palco, o esquenta foi por conta da dupla de viola caipira Jean & Cauê.

O presidente da Fundação Cultural de Paranavaí, Rafael Torrente, comemorou o sucesso do evento. “Esse resultado mostra que o planejamento deu certo. Tivemos um evento bem estruturado, seguro e pensado para toda a família. Ver a Praça dos Pioneiros cheia, com esse clima de alegria, é a maior recompensa para todos que trabalharam para que essa noite acontecesse”, afirmou.

“O show de Cezar e Paulinho foi fantástico. A dupla cantou várias músicas famosas, desde os clássicos até aquelas mais dançantes. Teve um público muito grande. Eu, particularmente, nunca tinha visto tantas pessoas que trouxeram sua própria cadeira para sentar e assistir ao show com a família. Superou minhas expectativas”, destacou o secretário de Fomento Econômico e Inovação, Kaká Scarabelli.

O prefeito Mauricio Gehlen também celebrou o recorde de público no ano e reforçou a importância de eventos culturais gratuitos para a população. “Esse show entra para a história de Paranavaí. Reunir cerca de 15 mil pessoas em um evento público demonstra o quanto nossa cidade valoriza a cultura e os momentos de confraternização. É uma alegria enorme ver Paranavaí comemorando seus 73 anos com tanta participação popular”, declarou o prefeito.

O show de Cezar & Paulinho integrou a programação do Festival de Aniversário de Paranavaí. O último show do festival será da banda Jota Quest, ainda sem data confirmada.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí