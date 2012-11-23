Totem de segurança auxilia na prisão de suspeito de homicídio na Praça dos Pioneiros

O totem de segurança da Praça dos Pioneiros foi utilizado no trabalho investigativo que levou à identificação do suspeito de um homicídio registrado na madrugada desta terça-feira (5), em Paranavaí. As imagens captadas pelo equipamento auxiliaram as forças de segurança na apuração do caso, que resultou na localização do indivíduo, preso em flagrante.

De acordo com a Guarda Municipal, foram aproximadamente 10 horas de imagens do totem analisadas, o que possibilitou a verificação da movimentação no entorno do local e o levantamento de informações que auxiliaram as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Mesmo com limitações de alcance em pontos mais afastados, as imagens permitiram identificar características e o deslocamento do suspeito.

“Nós conseguimos verificar, pelas imagens, a movimentação do possível autor entrando e saindo do local, além de cruzar essas informações com outros dados, com o apoio de câmeras de segurança de estabelecimentos, que possibilitaram identificar a placa do veículo em que o suspeito estava, e também com o relato de uma testemunha. Esse conjunto de informações ajudou no trabalho das equipes que chegaram até o suspeito”, explicou o guarda municipal Carlos Tavares.

“O sistema de totens de segurança faz parte da estratégia do município para aumentar o monitoramento de espaços públicos. Os equipamentos contam com câmeras e tecnologia que auxiliam na prevenção e na elucidação de ocorrências”, argumentou o secretário de Segurança e Trânsito, Ademir Giandotti Junior, que ainda afirmou que o objetivo é colocar mais totens de segurança em Paranavaí nos próximos anos. “Queremos aumentar a área monitorada, tendo informações mais precisas sobre quem entra e sai da cidade, dificultando a ação de criminosos. Tornar Paranavaí mais segura é uma das metas da gestão do prefeito Mauricio Gehlen”, finalizou.

TOTEM TAMBÉM AUXILIA MORADORA EM PEDIDO DE SOCORRO - Na noite de ontem, segunda-feira (4), uma mulher utilizou o botão de emergência do totem de segurança instalado em frente à Escola Municipal Ayrton Senna da Silva para pedir ajuda.

O acionamento foi recebido pelo Centro de Controle Operacional (C.C.O.), onde as equipes da Guarda Municipal monitoram as imagens em tempo real. Os guardas realizaram buscas na região, localizaram a solicitante e fizeram o encaminhamento do caso à delegacia, junto com o suspeito.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí