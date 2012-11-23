Trecho da Rua Salvador Gonçalves Padilha, próximo à UPA, passa a ter sentido único

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran), por meio da Diretoria de Trânsito, implantou, nesta semana, mudança no sentido de circulação em um quarteirão da Rua Salvador Gonçalves Padilha, no trecho entre a Rua Amapá e a Avenida Guaporé, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

“A medida foi adotada devido ao grande fluxo de veículos e por se tratar de uma rua estreita. A mudança vai contribuir para evitar acidentes e organizar melhor o trânsito naquele ponto. É importante os motoristas redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização no local”, afirmou o gerente da Sestran, Juarez Santana.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí